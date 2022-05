Declarações de Carlos Carvalhal sobre o avançado após o jogo com o Belenenses.

Ricardo Horta deu a vitória ao Braga no encontro com o Belenenses, da ronda 32 do campeonato, e está cada vez mais perto de ultrapassar Mário Laranjo como melhor marcador da história dos minhotos. Isto numa altura em que está na agenda do Benfica para a próxima temporada.

No final do jogo, Carlos Carvalhal falou sobre o avançado. "Ricardo Horta está bem no Sporting de Braga e está feliz, mas só posso responder pelo dia de hoje. Ficaria extremamente feliz se, eventualmente, conseguisse bater o recorde de golos no momento em que sou treinador do Braga. Tenho uma ligação emocional fortíssima com o clube, vivi quase toda a minha vida a 500 metros do estádio e é o meu clube desde sempre", afirmou o técnico.

Carvalhal estendeu os elogios ao restante plantel. "Estou grato aos meus jogadores, porque me têm feito uma coleção de memórias fantásticas nestes dois anos. Uma das memórias com que gostaria de ficar era o Ricardo Horta bater esse recorde. Para além de um excelente jogador, é uma excelente pessoa e merece tudo do melhor", vincou.