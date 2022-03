Ricardo Horta está a um hat trick de fazer história no Braga

Ricardo Horta está a três golos de igualar Mário Laranjo como máximo goleador dos arsenalistas. Melhor época no Minho à vista. A capacidade goleadora do capitão está ao rubro e, com 11 jogos pela frente até ao fim da época, no cenário mais pessimista, parece uma questão de tempo até igualar a marca de Mário Laranjo, autor de 92 golos.

Ricardo Horta está a dirigir-se a grande velocidade em direção a um lugar na história do Braga. Após o penálti cobrado com êxito no Estádio do Bessa, no sábado, o avançado soma agora 89 golos, tantos como os apontados por Chico Gordo, e só está a três de igualar Mário Laranjo como máximo goleador da equipa arsenalista.

Por outras palavras, o primeiro lugar dos melhores marcadores do clube está à distância de um hat trick, algo que daria muito jeito à equipa já no duelo de quinta-feira, com o Mónaco, nos oitavos-de-final da Liga Europa.