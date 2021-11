Ricardo Horta eleito o quarto melhor da semana na Liga Europa

Jogador da competição nestes dias foi Moussa Diaby, do Bayer Leverkusen

Fez três assistências na vitória do Braga sobre o Ludogorets, por 4-2, e foi considerado pela UEFA como o quarto melhor da semana na Liga Europa. Ricardo Horta não conseguiu bater a concorrência de Slimani, Benrahma e Diaby.

O internacional português foi uma das figuras do triunfo que deixa os bracarenses em ótima posição para seguir em frente na segunda prova europeia mais importante de clubes, oferecendo golos a Al Musrati, Iuri Medeiros e Galeno.

Diaby, com dois golos e duas assistências, ao serviço do Lyon foi eleito o melhor da semana. Islam Slimani, antigo avançado do Sporting, fechou o pódio.