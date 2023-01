Ricardo Horta e Uros Racic falham Paços de Ferreira-Braga

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Baixas para Artur Jorge, devido a lesão.

Ricardo Horta e Uros Racic são baixas no Braga para o duelo com o Paços de Ferreira, na Capital do Móvel, agendado para as 15h30 deste sábado e a contar para a 17.ª jornada da Liga Bwin.

O capitão está fora das opções de Artur Jorge devido a lesão, sofrida no treino de sexta-feira, de acordo com informações do emblema minhoto.

Já o médio sérvio está a recuperar de uma lesão traumática e deverá estar apto já para o próximo jogo.