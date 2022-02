Ricardo Horta: "É um futebol algo esquisito, mas agora já os conhecemos"

Ricardo Horta, avançado do Braga

Declarações de Ricardo Horta após a derrota do Braga em casa do Sheriff, por dois golos sem resposta, na primeira mão do play-off da Liga Europa.

Derrota: "Esta é uma eliminatória a duas mãos mas não era o resultado que queríamos. Estamos desiludidos. Entrámos fortes nos primeiros minutos, mas depois baixámos o ritmo e eles conquistaram o ascendente. Faltou marcar naqueles primeiros minutos em que entrámos bem."

Esperança: "Está tudo em aberto e queremos dar a volta na segunda mão."

Estilo do Sheriff: "É um futebol muito direto e algo esquisito. Raramente trocam dois ou três passes, mas agora já os conhecemos e em Braga tenho a certeza de que vamos dar outra resposta."