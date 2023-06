Marcelo Goiano, lateral-direito que venceu uma Taça de Portugal em 2015/16, pelo Braga, ao FC Porto, aplaude o trabalho de Artur Jorge.

Como vê o Braga preparado para esta final?

-Acredito que o Braga está pronto. Fizeram uma excelente época e estão preparados para a coroar com este título.

O Braga não perdeu em casa, no campeonato, com nenhum dos grandes, mas foi derrotado em todos os jogos fora. O que pode ser diferente, agora em campo neutro?

- É um jogo único e é decisivo. Os jogadores têm a consciência que podem entrar para a história do clube.

Que balanço faz da época do Braga, independentemente do desfecho na Taça?

- Foi positiva, estiveram na luta pelo título até ao jogo com o Benfica, na Luz. O que pode ter deixado um sabor amargo foi não terem ido mais longe na Liga Europa mas, no geral, foi uma época bastante positiva e nada mais justo do que coroar com um título, no Jamor.

O Braga ganhou as últimas três finais ao FC Porto, duas para a Taça da Liga e uma para a Taça de Portugal. Pode haver, aqui, alguma vantagem psicológica?

- Vantagem psicológica não há. Cada jogo tem a sua história, podia ser contra o Benfica ou o Sporting, que a preparação era igual.

Que jogo perspetiva?

- O FC Porto vai querer vencer mais um título de qualquer maneira, para terminar a época em grande. O Braga será da mesma forma, até para valorizar a época de cada jogador e do treinador Artur Jorge. Conseguir um troféu no primeiro ano completo, pelo clube, seria uma mais valia.

Quem poderá decidir a final, de ambos os lados?

- No FC Porto há o Taremi, o Otávio e o Galeno, que está numa fase muito boa, mesmo. No Braga, o Ricardo Horta é sempre decisivo em jogos destes e o próprio Abel Ruiz também está numa boa fase.

Ganhou a Taça de Portugal a 22 de maio de 2016. As memórias desse dia ainda estão muito presentes?

- Fez sete anos há poucos dias. Conseguimos ganhar a Taça depois de 50 anos de jejum para o Braga e foi um momento único na minha vida. Não há como esquecer.

Naquele dia, estavam a ganhar 2-0 ao FC Porto, que empatou, um filme semelhante ao da época anterior, na qual perderam a final para o Sporting, nos penáltis. Houve tempo para pensar nisso durante o jogo com o FC Porto?

- Quando o FC Porto fez o 2-2 foi um momento difícil e não havia como não nos lembrarmos do que tinha acontecido no ano anterior, mas olhámos para o Paulo Fonseca que, com aquela frieza, disse-nos que íamos ganhar. Fomos maduros.

Se pudesse dizer umas palavras a esta equipa do Braga, o que lhe transmitiria?

- Temos sempre de nos lembrarmos que podemos entrar para a história do clube. Podemos deixar um legado e muitos destes jogadores ainda não venceram um título pelo Braga. Então, peço-lhes que ganhem e que façam história.

Vai ver a final?

Sim, vou estar presente.