Declarações de Ricardo Horta, autor do golo que decidiu o Braga-Arouca (1-0), partida da 33ª jornada da Liga Bwin

"Não posso garantir nada", disse este domingo Ricardo Horta, quando questionado pela Sport TV, no final do Braga-Arouca (1-0), sobre o futuro no clube minhoto e se poderia garantir que na próxima época continuaria no clube minhoto.

"Não posso garantir nada, já sabemos como é o mercado de transferências. Posso garantir, no caso do mister entender, que na próxima semana estarei a jogar e a dar tudo pelo Braga como sempre", disse o capitão da equipa de Braga.

Com o golo que marcou nesta jornada, Ricardo Horta igualou Mário Laranjo como melhor marcador da história do Braga.