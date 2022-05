Artur Jorge: "Ricardo Horta é jogador do Braga, por isso conto com ele"

Artur Jorge não se alongou sobre questões de mercado nem em relação à possibilidade de perder o melhor marcador da equipa apenas.

Permanência de Ricardo Horta no Braga: "Quando vinha para cá, falei com o presidente no elevador sobre isso. Os jogadores que acabaram a última época são os que temos atualmente no plantel. Contamos com todos. O Ricardo Horta é jogador do Braga, por isso conto com ele."

Aposta na formação: "A nossa ambição é entrar em todos os jogos para ganhar. Essa é a mentalidade que temos de ter, com exigência máxima, suportada por aquilo que os jogadores possam fazer. A formação é um projeto de continuidade e o plano é consolidar as apostas que foram feitas no ano passado, fazendo com que sejam mais-valias, de maneira a criar ativos desportivos e financeiros. A nossa academia é de excelência, com jovens com muito talento, daí querermos rentabilizar esses ativos."

Franclim Carvalho como adjunto: "Deve-se ao trabalho que fez no Belenenses e ao que fez quando trabalhámos juntos na formação do Braga. O objetivo é tornar a nossa equipa mais forte, em busca do sucesso que todos procuramos."