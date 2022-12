Ricardo Horta e Abel Ruiz têm pleno único no Braga: ferem qualquer grande

Para o reencontro com o Sporting, Artur Jorge conta com dois internacionais a transbordar confiança. Ricardo Horta estreou-se no Mundial, Abel Ruiz é apontado ao Atlético de Madrid e à "La Roja".

A experiência conta sempre nos clássicos e ao Braga não faltam jogadores com esse perfil, incluindo para marcar golos.

No topo dos melhores surgem os nomes de Ricardo Horta e Abel Ruiz, ambos garantidos na comitiva bracarense que rumará amanhã a Alvalade para discutir a passagem à final four da Taça da Liga e já batidos em alvejar as balizas dos chamados três grandes.