Ricardo Horta: "É a primeira vez que os vejo festejar aqui, mas o nosso trabalho é outro"

Declarações de Ricardo Horta, capitão do Braga, após a derrota por 2-1 em Guimarães.

Análise: "Nunca poderíamos ter perdido este jogo. A jogar com mais um... Uma primeira parte não tão bem conseguida, mas na segunda estivemos sempre por cima, entrámos muito fortes, com um golo, a nossa intenção era virar e estávamos no bom caminho, mas tivemos uma falta de concentração e foi suficiente para o Vitória marcar. Estamos tristes e muito frustrados por esta nossa atitude."

O que faltou na meia hora final, depois da expulsão de Alfa Semedo? "Faltou sermos mais rápidos com bola. Eles estavam com menos um, se acelerássemos iam-se cansar mais e os espaços iam começar a abrir, não conseguimos fazer isso e fomos penalizados por um golo. O Vitória acreditou, parabéns a eles, mas temos de ser mais fortes nestes momentos."

Sentimento de perder pela primeira vez em Guimarães: "É a primeira vez que os vejo festejar aqui, mas o nosso trabalho é outro, estamos a lutar por outros objetivos e a época ainda é longa e vamos continuar a trabalhar para ter mais sucesso ainda."