Ricardo Horta e a expulsão de Bah: "No 11 para 11 já tínhamos criado oportunidades"

Declarações de Ricardo Horta após o Braga-Benfica (1-1; 5-4 gp) nos quartos de final da Taça de Portugal

Vitória merecida: "Sim, por tudo o que fizemos durante o jogo, que foi disputado contra uma grande equipa. Sabíamos que apesar de sermos a única equipa que ganhou ao Benfica este ano que ia ser difícil, mas merecemos a vitória".

Expulsão de Bah ajudou: "No 11 para 11 já tínhamos criado oportunidades. Jogando com mais um, claro que descansámos mais com bola, mas acho que somos justos vencedores e venham daí as meias-finais".

Época de sonho para o Braga até ao momento: "Até agora está a correr muito bem. Estamos num mês de decisões e um ou dois deslizes quase que deitam a época abaixo. Estamos todos juntos e continuamos com o que temos vindo a fazer".