Minuto 67: marca Ricardo Horta! (1-1) ​​​​​​​Que golaço. Dianteiro minhoto bateu, com muita força e colocação, um livre, à entrada da grande área pacense, em direção ao canto superior esquerdo da baliza. André Ferreira lançou-se, mas não foi suficiente. Minuto 90: marca novamente Ricardo Horta! (2-1) Capitão minhoto bisa e opera a reviravolta no marcador com um remate feito de primeira, à entrada da grande área pacense, sem oposição, servido com um passe rasteiro de Vitinha.