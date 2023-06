Ricardo Horta desconfiado: "O FC Porto disputou o título ate à última jornada..."

Declarações de Ricardo Horta sobre a final da Taça de Portugal que este domingo oporá FC Porto e Braga, no Jamor

Após uma final em Coimbra, joga no Jamor. É especial?

- É uma final mítica, todos sabemos a envolvência destes jogos, não só pelo jogo mas também pela festa. Vai ser uma final mítica.

Qual é perigo principal no FC Porto?

- O FC Porto vale pelo seu todo. É uma equipa muito forte, combativa e competitiva. Este campeonato demonstra isso. Apesar de não ter sido campeão, o FC Porto disputou o título ate à última jornada, isso mostra bem a capacidade de luta que tem, muito à imagem do seu treinador. Nós também temos as nossas armas e queremos combater essa combatividade deles ainda com mais combatividade. Vai ser um grande jogo.

Já se imaginou a marcar um golo e levantar a Taça?

- Sonhar não. Pode passar-se muita coisa. É um adversário difícil, que também tem vontade de ganhar a Taça. Queremos ser competitivos e queremos ser nós a levantar a Taça, mas não penso individualmente, apenas em ajudar a equipa

Pensa terminar a carreira no Braga?

- Sinceramente, ainda não penso muito nisso. Sei que aos 28 anos, a fazer 29, a carreira de hoje para amanhã acaba. São carreiras curtas; os jogadores mais velhos dizem que isto acaba muito rápido, mas não pensei muito nisso, tento aproveitar ao máximo cada dia e cada treino, chegar ao jogo e ajudar a equipa".