Aos 70' Ricardo Horta faz o 3-0 no Braga-Benfica. Num contra-ataque rápido após um canto do Benfica, Matheus lança longo, Bah falha a interceção e Iuri aproveita, depois quando entra na área dá para o lado para Ricardo Horta apontar o terceiro só com Vlachodimos pela frente