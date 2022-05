Ricardo Horta bate Darwin e Taremi e é eleito melhor jogador de abril da Liga Bwin

Jogador do Braga junta a distinção de melhor jogador à de melhor avançado do mês.

Depois da distinção de avançado do mês, Ricardo Horta, capitão do Braga, foi agora eleito o melhor jogador de abril da Liga Bwin.

Com 29,86 por cento dos votos, o jogador do emblema minhoto superou a concorrência de Darwin, do Benfica, que teve 25 por cento dos votos, e de Taremi, do FC Porto, que arrecadou 23,61 por cento.

No período em questão, Ricardo Horta somou dois golos e duas assistências, contribuindo para as quatro vitórias e um empate do Braga.