Ricardo Horta sem dúvidas: "Atravesso o melhor momento da carreira"

Ricardo Horta marcou o 56.º golo, diante do Tondela, no jogo 200 no escalão principal

Avançado do Braga acaba de atingir a marca de 200 jogos no campeonato e diz estar preparado para dobrar a fasquia.

200 jogos no campeonato: "É uma marca muito boa. São 200 jogos de grande paixão por esta modalidade. Chegar a esta marca é muito gratificante e espero conseguir atingir mais 200 jogos na competição".

Análise à competição: "As equipas reforçaram-se muito bem. Tem havido muitos empates e isso é sinal de que as equipas estão muito igualadas. Vai ser um campeonato muito difícil para todos e também vai ser muito difícil ganhar jogos, mas o Braga está aqui para atingir o máximo de número de pontos possível."

Diferenças para o início do percurso: "São muitas diferenças. Quando me estreei na Liga Portugal Bwin pelo Vitória de Setúbal ainda era um miúdo com idade de júnior. E agora atinjo esta marca já com outra maturidade e sendo capitão do Braga. Houve muitas mudanças para melhor e sinto um Ricardo Horta muito mais maduro".

Evolução na carreira: "Em Braga encontrei o meu espaço e o meu melhor futebol. Todas as condições que o clube me proporcionou foram boas para o meu jogo e, por isso, posso afirmar que atravesso o melhor momento da minha carreira. Que venham mais 200 jogos!".