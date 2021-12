Capitão do Braga está na luta pelo título de melhor marcador do campeonato, registo que escapou sempre aos jogadores dos minhotos.

Pelo segundo jogo consecutivo, Ricardo Horta fez um bis e, assim, abriu uma nova frente de batalha, desta vez pela liderança dos melhores marcadores do campeonato. O capitão arsenalista soma nove golos na prova, tantos como Fran Navarro, do Gil Vicente, e só está a um do portista Luis Díaz.