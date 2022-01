Ricardo Horta atingido por uma garrafa após o jogo com o Sporting

Adiantou o Correio da Manhã após o encontro da ronda 19 do campeonato.

Ricardo Horta foi atingido por uma garrafa de água, arremessada da bancada, após o apito final do encontro entre Sporting e Braga, adiantou o Correio da Manha. A estação demonstrou imagens do avançado com uma ferida na testa, garantindo que o sucedido estará no relatório do jogo.

Recorde-se que o Braga impôs a segunda derrota na Liga Bwin ao Sporting, ao vencer em Alvalade por 2-1, na 19.ª jornada, num resultado que pode colocar os leões a seis pontos do FC Porto.

Um golo de Gorby, aos 90+7 minutos, selou a reviravolta dos "arsenalistas", que tinha sido iniciado aos 52, com uma grande penalidade de Galeno, depois de, na primeira parte, Pedro Gonçalves dar vantagem aos leões, aos 24.