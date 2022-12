Ricardo Horta após o Braga-Benfica: "O desenho tático foi o mesmo, o meu irmão a ajudar..."

Declarações de Ricardo Horta após o triunfo do Braga sobre o Benfica, 3-0, na 14.ª jornada da Liga Bwin.

Mundial'2022: "Foi uma paragem fora do normal, a meio da época, favorece algumas equipas, outras nem tanto, mas é assim o futebol."

Goleada em Alvalade: "Queríamos reagir, sabemos que o jogo em Alvalade não foi como queríamos, foi uma derrota pesada, não conseguimos entrar no jogo e queríamos reagir. Acho que demos uma boa resposta. Batemos uma equipa que estava invicta e estamos todos de parabéns."

Entrega: "A chave da vitória foi a entrega de todos, sabíamos que tínhamos de correr mais do que eles, tínhamos de sofrer juntos algumas vezes juntos, fizemos isso na perfeição. O desenho tático até acho que foi o mesmo, o meu irmão a ajudar os médios, porque o Benfica mete muita gente por dentro. Foi um grande jogo de toda a equipa, soubemos sofrer quando tivemos de sofrer, soubemos ter bola e marcar."

Palavras a Artur Jorge no final: "Foi relacionado com a passagem de ano. Tento fazer sempre o meu trabalho, ajudar a equipa com golos e assistências. Ajudei a minha equipa e estou feliz por isso."

Associado ao Benfica no verão: "Quem me conhece sabe que sou uma pessoa muito tranquila, não ligo a essas coisas. É mais pelo que me dizem do que pelo que leio. Estava tranquilo, com a cabeça no lugar, sabia o que tinha de fazer, estava focado no jogo e felizmente as coisas correram bem."