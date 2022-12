"Ricardo Horta? Andamos nisto há tempo suficiente para saber que não é por acaso"

Declarações de Artur Jorge esta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Benfica.

Ricardo Horta esteve no radar do Benfica no último defeso, num negócio que não se concretizou e que continua a dar muito que falar. O Málaga já confirmou que vai recorrer para a FIFA, dando um novo capítulo a uma novela que não parece ter fim à vista.

"O Ricardo Horta voltou aos jornais nos últimos dias, agora é o Málaga. Andamos nisto há tempo suficiente para saber que não é por acaso. Se eu fosse o Ricardo Horta, isto traria uma motivação acrescida de poder demonstrar a minha real capacidade e o meu valor para fazer a diferença amanhã [sexta-feira]", comentou Artur Jorge na antevisão ao jogo da ronda 14 do campeonato, com início às 21h15 de sexta-feira.