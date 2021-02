Ricardo Esgaio após o jogo com o FC Porto: "Nunca virarei a cara à luta"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Palavras do lateral do Braga após um jogo quente, sendo disso exemplo a expulsão de Uribe.

Ricardo Esgaio, lateral do Braga, publicou esta quinta-feira uma mensagem nas redes sociais, depois do polémico encontro da Taça de Portugal com o FC Porto, que terminou empatado a um golo.

O jogador, um dos mais influentes da equipa minhota, escreveu que "o futebol merece respeito, tal como todos os jogadores que estão envolvidos nele". E assegurou: "Nunca virarei a cara à luta".

"Quem me conhece sabe que nunca virarei a cara à luta até o jogo acabar. O futebol merece respeito, tal como todos os jogadores que estão envolvidos nele. No entanto, há situações que ultrapassam tudo isso. Metam a mão na consciência e pensem antes de dizer o que quer que seja. Grande trabalho de toda a equipa", surge escrito no Instagram.

Uma publicação partilhada por Ricardo Esgaio (@ricardoesgaio47)

Esgaio, recorde-se, envolveu-se numa picardia com Uribe, que acabou por resultar na expulsão do médio colombiano do FC Porto.