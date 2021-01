Ricardo Esgaio​​​​​​​: "A temporada ainda é longa, ainda estamos em janeiro"

Defesa do Braga, Ricardo Esgaio lamentou que a equipa não tenha aproveitado as oportunidades que teve, acabando derrotada pelo Sporting na 12ª jornada da I Liga

Sensações após o jogo: "Sabíamos que ia ser jogo bastante complicado. Não é à toa que o Sporting está em primeiro lugar mas, tivemos as nossas oportunidades para fazer os golos e não conseguimos. O Sporting foi mais eficaz e acabaram por ganhar. Não conseguimos fazer as nossas oportunidades e agora é levantar a cabeça porque precisamos ganhar o próximo jogo com o Marítimo.

Chave do jogo: "Na eficácia. Para quem viu o jogo, resume-se um pouco a isso. Foram duas equipas que se encaixaram muito bem, muito parecidas. O Sporting teve as oportunidades e conseguiu marcar, nós tivemos e não conseguimos marcar. E isso é o futebol. Agora é levantar a cabeça e focar no jogo com o Marítimo".

A oito pontos da liderança: "Claro que não afeta.... A temporada ainda é longa, ainda estamos em janeiro, ainda falta muito para acabar. Esse jogo já passou, não há nada que se possa fazer e agora precisamos nos recuperar da melhor maneira para chegar no jogo contra o Marítimo para ganhar.