Relatório e contas de 2020/21 aprovado maioritariamente pelos sócios do Braga

António Salvador, presidente do Braga

Aprovação decorreu em assembleia-geral, realizada este sábado, no Fórum Braga, com a presença de 180 associados do emblema bracarense

O último relatório e contas do Braga, relativo ao exercício financeiro na época 2020/21, que apresentou um resultado líquido negativo de 644, 221 euros, foi aprovado por "esmagadora maioria", anunciou o clube minhoto, em nota oficial.

A aprovação decorreu em assembleia-geral, realizada este sábado, no Fórum Braga, mediante a votação de 180 sócios presentes, o que correspondeu a 1349 votos ao referido documento. Desses, 1242 (167 sócios) votaram favoravelmente, dez contra (um sócio) e houve 97 votos de abstenção (12 sócios).

Sobre o prejuízo detalhado no relatório e contas relativo à época 2020/21, o Braga explicou que tal se deveu a um "exercício de complexidade extrema, impactado de forma transversal pelo contexto epidemiológico vivenciado" nesse período. O valor inicial seria um resultado líquido individual positivo de 36 mil euros, mas a "incorporação dos resultados das suas participadas" a cifra caiu para 644 mil negativos.

Além da aprovação do último exercício financeiro do clube, foi igualmente consentido o orçamento definido para a presente temporada desportiva, com 1230 votos (164 sócios) a favor, 10 votos (um sócio) contra e 109 votos (15 sócios) de abstenção.