Rejuvenescimento está em marcha no Braga e isso vê-se no mercado

Braga arrancou o campeonato 2021/22 com uma vitória em casa do Marítimo

SAD está a levar a cabo um plano para baixar a média de idades do plantel de forma progressiva. Contratações feitas já segundo essa orientação.

A saída de Fransérgio para o Bordéus, um negócio que irá ser confirmado nos próximos dias, é mais uma peça que encaixa no puzzle da renovação e rejuvenescimento do plantel do Braga, um plano que começou a ser colocado em prática na última época e que ganhou força com as movimentações de mercado para 2021/22.

A partida do médio brasileiro vai ajudar à descida da média de idades, que ficará nos 24,3 anos, menos dois do que o plantel que terminou a última temporada (26,2) e quase menos três em relação ao grupo que iniciou 2020/21 (média de 26,7).