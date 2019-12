Regressa de calvário e reforça aspirações do Braga

Central brasileiro Raúl Silva passou por um inferno no ano que finda, mas está recuperado e até já voltou aos golos

O campeonato já vai quase a meio, mas, para Raúl Silva, está apenas no começo. O novo ano representa isso mesmo, o deixar um inferno que o manteve afastado da equipa principal do Braga desde 16 de março.

A 16 de março, uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo roubou o defesa à equipa principal

Foi nessa data que o central goleador, 30 anos, fez uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo, na vitória sobre o Setúbal (1-0), no Bonfim. O início da era de Rúben Amorim no comando técnico coincide com o regresso do brasileiro à disponibilidade, já integrado nos trabalhos do plantel, que esta manhã regressa aos treinos para preparar a visita ao Belenenses.

Experiente, zeloso, com um sentido posicional invejável até no momento de fazer a diferença na área adversária, Raúl Silva representa um reforço para o novo treinador, cuja ideia de jogo prevê alterações no sistema defensivo. Rúben Amorim, que treinava os bês do Braga antes de substituir Sá Pinto, acompanhava as outras equipas, designadamente os sub-23, onde pôde vê-lo em ação.

Foi na liga desse escalão que Raúl Silva pôde recuperar as sensações da competição: fez os 90 minutos do jogo com o Famalicão e decidiu a partida com o golo da vitória (1-0). Depois desse regresso feliz, disputou mais duas partidas completas pelos sub-23, a vitória sobre o Leixões (1-0) e o empate com o Rio Ave (1-1).

Este mês voltou a jogar, nos sub-23, e fez o golo da vitória. Rúben Amorim pode contar com ele

Desde sexta-feira, o novo treinador tem a oportunidade de trabalhar diretamente com ele, por forma a obter uma avaliação rigorosa da condição de Raúl Silva para retomar a discussão no eixo da defesa, seja já no sábado, com o Belenenses, seja em qualquer das várias frentes competitivas que o ano de 2020 reserva ao Braga: a recuperação classificativa para a zona europeia no campeonato, que se reinicia já este fim de semana; a meia-final com o Sporting, na Taça da Liga, também em janeiro; e, em fevereiro, a discussão da continuidade na Liga Europa, na eliminatória com o Rangers.

Tudo isto para disputar com um lote de defesas centrais mais reduzido, uma vez que Lucas Cunha já deixou o balneário e mudou-se até ao final da temporada para o Estoril (II Liga).

Raúl Silva joga à defesa e também é forte a atacar a baliza contrária. No primeiro ano em Braga fez nove golos, um recorde pessoal. Na época anterior marcara sete pelo Marítimo