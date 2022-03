Registo negativo em casa como não se via desde a primeira época de Salvador

Duas derrotas e quatro empates em casa na Liga Bwin, à passagem da 26ª jornada, só encontram paralelo na época 2002/03, com uma derrota e seis empates em igual período de tempo (15 pontos).

A derrota com o Gil Vicente na Pedreira acentuou uma inusitada tendência do Braga para perder pontos nos jogos do campeonato em casa.

Numa contabilidade sem os duelos com os denominados três grandes, a equipa de Carlos Carvalhal já desperdiçou 14 pontos como visitada, fruto de duas derrotas (Gil e Marítimo) e quatro empates (Santa Clara, Famalicão, Boavista e V. Guimarães), um quadro que remete para a primeira época de António Salvador na presidência do clube (2002/03, ainda que só tenha entrado na reta final).