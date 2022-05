Registo defensivo é um estímulo de fim de temporada para o Braga

Minhotos não sofrem golos há quatro jornadas e podem fechar temporada com um dos melhores registos defensivos deste século.

O Braga assegurou matematicamente o quarto lugar com o triunfo obtido frente ao FC Porto, há duas jornadas, e desde aí "reinventou" motivações para terminar o campeonato em beleza.

Trabalhar para os golos de Ricardo Horta é uma delas, de maneira a que o extremo consiga ainda esta temporada bater o recorde de Mário Laranjo como máximo goleador do clube (está a um remate certeiro de igualar as 92 finalizações do antigo jogador), e melhorar o registo defensivo da equipa no campeonato também faz parte do caderno de encargos. Neste caso, o prémio passa por ficar à porta do pódio das equipas bracarenses com menos golos sofridos na prova neste século.