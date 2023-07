"Reforços? Tendo um Castro, um Pizzi, um André e um Paulo também..."

Declarações de Álvaro Djaló, jogador do Braga, aos meios de comunicação oficiais do clube minhoto

Pré-época: "Está a correr bem. Os três primeiros dias de treino correram bem, a equipa está a sentir-se confortável, com muita vontade de chegar bem à fase de preparação da Champions e estamos a trabalhar para isso."

Estar na equipa A: "O ano passado foi o meu sonho, estar na equipa A. Este ano estou com muito mais maturidade, tanto a jogar futebol como fora disso. Estou aqui para fazer muito melhor do que fiz no ano passado. Conheço bastante bem as ideias do míster, é sempre bom trabalhar com ele. É continuar a melhorar e uma pessoa aprende sempre cada dia mais com ele e com os colegas de equipa."

Adaptação dos reforços: "Tendo um [André] Castro, um Pizzi, um André [Horta] e um Paulo [Oliveira] também, fica muito fácil, porque são os mais experientes da equipa, gostam de receber melhor as pessoas, porque levam muito anos aqui na casa. Para já, o Vítor [Carvalho] e o Adrián [Marín] chegaram, são boas pessoas, bons jogadores e estamos aqui para os ajudar, como eles para nos ajudarem a nós também.

Preparação: "Temos de nos mentalizar em ganhar. Ganhar os jogos de pré-época para quando chegar a hora da batalha nós estarmos prontos."