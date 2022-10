Lainez tem perdido espaço no Braga e agora falha Liga Europa devido a indisposição

Artur Jorge chamou 24 jogadores para o duelo com o Union Berlim.

Artur Jorge, treinador do Braga, chamou 24 jogadores para o encontro em casa do Union Berlim, da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa. Niakaté, central francês que falhou o encontro com o Estoril, da ronda dez do campeonato, está recuperado e integra a comitiva minhota.

No que toca a ausências, é de assinalar a de Diego Lainez, devido a uma indisposição gástrica, ele que tem perdido espaço na equipa. Rodrigo Gomes entrou em ação nos últimos cinco jogos dos arsenalistas, alinhando de início inclusivamente frente ao Saint-Gilloise, na Bélgica, tendo igualado na partida com o Estoril os 240 minutos de utilização que soma o internacional mexicano.

Trata-se de uma surpresa de relevo, atendendo a que o extremo emprestado pelo Bétis, com opção de compra fixada em sete milhões de euros, se situava entre os reforços mais sonantes dos minhotos para esta época. E a verdade é que rapidamente teve a oportunidade de se mostrar. Estreou-se logo na segunda jornada do campeonato, em Famalicão, somando quatro jogos consecutivos, ainda que sempre como suplente utilizado, tendo conquistado a titularidade, pela primeira vez, em Malmo, ficando associado a uma vitória por 0-2, depois de ter contribuído com uma assistência e um remate certeiro nas goleadas aplicadas ao Marítimo (5-0) e ao Arouca (0-6), respetivamente. Incluído na lista de convocados de Gerardo Martino para dois particulares da seleção do México, frente ao Peru e Colômbia, em setembro, Lainez foi perdendo, porém, influência.

A partida tem início às 17h45 de quinta-feira. O Braga está no segundo lugar do Grupo D, com sete pontos, mais um do que o Union Berlim. Se vencer, garante automaticamente a continuidade na prova.

Eis a lista de convocados:



Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek



Defesa: Fabiano, Dinis Pinto, Niakaté, Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues, Tormena, Víctor Gómez e Sequeira



Médio: Castro, Gorby, Al Musrati, Racic e André Horta



Avançados: Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló, Hernâni, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Abel Ruiz, Vitinha e Banza