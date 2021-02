Reforço do Flamengo após virar caso no Braga: "Assunto já foi resolvido entre mim e Carvalhal"

Bruno Viana com a camisola 30 do Flamengo

Bruno Viana foi esta terça-feira apresentado como jogador do Flamengo.

Bruno Viana foi esta terça-feira apresentado como reforço do Flamengo, onde chega por empréstimo do Braga até final do ano, com opção de compra de sete milhões de euros. No Minho, o central passou de titular na equipa principal ao castigo na formação secundária, por quebra de compromisso. Um tema do qual se desviou na apresentação.

"Esse é um assunto que já foi resolvido entre mim e o Carvalhal. Não quero aprofundar muito. Quero aproveitar o momento para agradecer ao Braga pelos quatro anos que passei lá, pelos 150 jogos que fiz, pelo recorde de invencibilidade na Liga Europa... Não quero tocar mais nesse assunto do Carvalhal. Agora, estou feliz no Flamengo e não vejo a hora de jogar", afirmou Bruno Viana.

O defesa de 26 anos apresentou-se como jogador. "Vejo-me como um defesa técnico, rápido nas coberturas, prefiro jogar do lado direito, mas se for preciso atuo na esquerda. Tenho bom passe, uma leitura boa de jogo, e no decorrer dos treinos vou tentar adaptar-me rápido à maneira que o Rogério (Ceni) trabalha", assinalou.

"Chego para ajudar a equipa a conquistar títulos, que é o mais importante, e fazer a minha história, que tem que ser grande. Quero deixar tudo o que tenho aqui. O sonho de qualquer jogador é jogar no Maracanã cheio com os adeptos do Flamengo. Na Europa, também se fala disso. Não vejo a hora de realizar um sonho meu e da minha família", rematou.