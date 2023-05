Reforço do Braga confirma credenciais: "Fizeram muito bem, ele vai dar muito retorno"

Niakaté tem estado em foco no Braga

Niakaté vive a melhor sequência de jogos como titular e promete ser escudo na Luz. Rebocho elogia o salto para Portugal.

Niakaté está em alta no Braga, titular da equipa no passado recente e em jornadas que têm marcado um posicionamento autoritário e insinuante dos guerreiros na discussão do título, objetivo que terá capítulo fundamental sábado, na Luz.

O central francês, de 23 anos, procedente do Metz mas pertencente, por vínculo, ao Guingamp, justificou largamente a aposta feita, apesar de ter revelado a espaços alguma imaturidade, tendo o Braga acionado nos últimos tempos a opção de compra que detinha junto do clube da II Divisão, cifrada em 1,8 milhões.