Reforço do Braga apresenta trunfo: "Não há muitos centrais a jogar com o pé esquerdo"

Niakaté espera triunfar no futebol português

Declarações de Niakaté, central francês apresentado esta terça-feira como reforço do Braga.

Novo desafio: "Estou muito feliz e muito ansioso por iniciar este novo projeto. O Braga é um grande clube e estou muito entusiasmado de poder começar nesta equipa. Sei que o Braga é o passo certo para mim e poder começar aqui é ótimo."

O que pode pode acrescentar: "Não há muitos centrais a jogar com o pé esquerdo e posso ajudar na cobertura do jogo deste lado."

Braga: "Vi o Braga a jogar na Liga Europa e foi uma equipa que gostei muito. Era verdadeiramente um prazer vê-la jogar e foi isso que me deu o desejo de vir para a equipa."

Satisfação: "Estou muito feliz e muito ansioso por iniciar este novo projeto. O Braga é um grande clube e estou muito entusiasmado por poder começar nesta equipa. Sei que o Braga é o passo certo para mim e poder começar aqui é ótimo."

Vantagem: "Não há muitos centrais a jogar com o pé esquerdo e posso ajudar na cobertura do jogo deste lado."

Conhecimento do clube: "Vi o Braga a jogar na Liga Europa e foi uma equipa que gostei muito. Era verdadeiramente um prazer vê-la jogar e foi isso que me deu o desejo de vir para a equipa."

Campeonato português: "Via sobretudo grandes jogos como Sporting-Braga. Ganhámos por 2-1 com um golo nos últimos minutos, certo? Se não me engano. É verdade que há bons jogos. Gosto muito de ver futebol, vejo um pouco de todos os campeonatos, portanto sim, sigo o campeonato português."

Objetivo: "Jogar o máximo número de jogos, ser importante para a equipa e ganhar o máximo de troféus se for possível."

Adeptos: "Sinto-me muito honrado por fazer parte do vosso projeto e ansioso por me encontrar convosco. Vamos Braga".