O Braga anunciou esta sexta-feira a contratação de Dion McGhee. Trata-se de um médio, de 20 anos, que chega a custo zero, assinando um contrato válido até final da presente temporada, com mais três de opção. O inglês vai ingressar nos sub-23 dos arsenalistas.

Que tipo de jogador é? "Sou médio mas adapto-me bem a diferentes posições. Tenho olhos para a baliza e também gosto de assistir os meus companheiros. Passei muitos anos no Manchester United, clube onde aprendi muito e me desenvolvi como jogador e como pessoa. Agora quero mostrar tudo isso aqui no Braga."

Escolher o Braga: "As instalações são fantásticas e as pessoas muito simpáticas. Estou a gostar muito. Vim para cá, porque é um grande clube, com muita história. Também porque Portugal é um ótimo sítio para viver."

Objetivos: "Quero manter-me calmo, fazer muitos jogos, não sofrer lesões e dar tudo para chegar à equipa principal. Quero ter a oportunidade de jogar perante estes adeptos maravilhosos."