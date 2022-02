Receita para o Braga: "Devem cumprir o plano de jogo traçado, sem levantar dúvidas"

Marcelo Goiano disputou a última eliminatória superada e acha que o atual técnico será crucial, tal como foi Paulo Fonseca.

Uma equipa "cheia de fé" pode mover montanhas e Marcelo Goiano teve essa perceção em 2015/16, quando o Braga superou o todo poderoso Fenerbahçe, de Diego, Nani e Robin van Persie, entre outros, nos oitavos de final da Liga Europa, batendo a equipa turca por 4-1 na Pedreira, depois de ter perdido por 1-0 em Istambul.

O ex-jogador jamais esquecerá a confiança que o técnico Paulo Fonseca transmitiu ao grupo para o jogo da segunda mão e acredita que Carlos Carvalhal também será capaz de utilizar as palavras certas no reencontro de amanhã com o Sheriff. "O Paulo Fonseca dizia-nos sempre que acreditava muito em nós e esse discurso funcionava. Foi o melhor treinador que tive, mas a equipa também possuía jogadores experientes e de muita qualidade. O Braga atual tem qualidade e muita juventude. Por falta de experiência, não foram suficientemente agressivos na primeira mão. É por aí o caminho: devem ser mais agressivos e o mister Carvalhal vai trabalhar, por certo, nesse sentido", estimou.