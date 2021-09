Raul Silva, central do Braga

Central brasileiro associado ao Gaziantep.

O futuro de Raul Silva ainda poderá sofrer mudança. Apesar de terem fechado as inscrições em vários países da Europa, outros mercados bem apetecíveis mantêm-se abertos e, de acordo com alguma Imprensa turca, o Gaziantep estará a equacionar a contratação do jogador.

Ao que O JOGO apurou, a SAD do Braga ainda não recebeu qualquer proposta pelo defesa de 31 anos, que está no Minho desde a época 2017/18.

Em Portugal, Raul Silva representou ainda o Marítimo.