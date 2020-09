Central do Braga foi expulso já depois de ter sido substituído no duelo com o FC Porto. Na origem do cartão vermelho estiveram palavras dirigidas ao árbitro.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou uma suspensão de dois jogos a Raul Silva, central do Braga, na sequência da expulsão registada já depois de ter sido substituído no encontro da primeira jornada do campeonato, frente ao FC Porto.

Em causa, de acordo com o relatório do árbitro João Pinheiro, estão as palavras dirigidas pelo jogador dos arsenalistas: "Marca a falta, seu filho da p...", terá dito Raul Silva, que, à saída para o túnel de acesso aos balneários, acrescentou, então na direção do quarto árbitro: "Fala assim para mim lá fora a ver se eu não te rebento a cara, filho da p...". As palavras do futebolista brasileiro foram captadas pelos microfones da transmissão televisiva.

Foi ainda aplicada uma multa de 1071 euros a Raul Silva.