Rangers: um sorteio "simpático" para o Braga, mas é preciso lembrar 2019/20

Adversário dos minhotos nos quartos de final da Liga Europa.

O Braga foi presenteado com o "simpático" Rangers nos quartos de final da Liga Europa em futebol, tendo em conta que os escoceses eram o único possível adversário fora do top 5 europeu presente no sorteio.

Os restantes oponentes eram provenientes de Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França e os arsenalistas não se podem queixar da sorte, se bem que não tenham as melhores recordações do clube de Glasgow.

Há dois anos, em 2019/20, os dois conjuntos encontraram-se nos 16 avos de final da Liga Europa e foi a formação então comandada pelo inglês Steven Gerard a seguir em frente, com vitórias nos dois encontros da eliminatória.

O Braga, liderado por Rúben Amorim, começou muito bem o duelo em Glasgow, onde esteve a vencer por 2-0, com golos do brasileiro Fransérgio, aos 11 minutos, e do espanhol Abel Ruiz, aos 59, que esta época marcou nos dois jogos dos "oitavos" com o Mónaco (2-0 em casa e 1-1 fora).

Os escoceses ainda conseguiram, porém, dar a volta ao resultado, para vencerem por 3-2, com dois tentos de Ianis Hagi, aos 67 e 82 minutos, e um de Joe Aribo, aos 75.

Na segunda mão, em Braga, os "arsenalistas" não conseguiram o golo que lhes daria o apuramento - os golos fora ainda valiam a dobrar em caso de empate - e acabaram mesmo derrotados, por 1-0, culpa de um tento de Ryan Kent, aos 61 minutos.

Os escoceses, agora comandados pelo ex-internacional neerlandês Giovanni van Bronckhorst, começaram a época 2021/22 na Liga dos Campeões, caindo logo na terceira pré-eliminatória, face aos suecos do Malmö (1-2 fora e 1-2 em casa).

A equipa de Glasgow resvalou para a Liga Europa, prova em que ultrapassou os arménios do Alashkert no play-off (1-0 em casa e 0-0 fora), para, na fase de grupos, ser segunda do Grupo A, atrás do Lyon e à frente de Sparta de Praga e Brondby.

Nas eliminatórias, o Rangers superiorizou-se ao Borussia Dortmund no play-off de acesso aos "oitavos", com um marcante 4-2 na Alemanha, seguido de um 2-2 caseiro, e, nos "oitavos", eliminou o Estrela Vermelha (3-0 em casa e 1-2 fora).

O Braga, que afastou Sheriff e Mónaco para chegar aos "quartos", ficou atrás dos sérvios no Grupo F, muito por culpa do confronto direto (1-2 fora e 1-1 em casa).

Além de estar nos quartos de final da Liga Europa, o Rangers segue na corrida pelo título escocês, para já no segundo lugar, a três pontos do líder e rival Celtic, que também vai defrontar, fora, nas meias-finais da Taça da Escócia.

O avançado colombiano Alfredo Morelos, segundo melhor marcador da Liga escocesa, com 11 golos, é o nome mais sonante do plantel do Rangers, que na época passada defrontou o Benfica na fase de grupos da Liga Europa (3-3 na Luz e 2-2 no Ibrox).

Quanto aos outros duelos dos "quartos", um deles pode interessar aos "arsenalistas", que, em caso de qualificação, defrontarão nas "meias" o vencedor do embate entre o Leipzig, de André Silva, e a Atalanta, que promete grande equilíbrio.

Por seu lado, o FC Barcelona, figura principal da prova, mede forças com o Eintracht Frankfurt, enquanto o West Ham, representante inglês, defronta o Lyon, que afastou o FC Porto, ao vencer por 1-0 no Dragão e empatar 1-1 em casa.