Radar do Benfica deixou fugir Vitinha: "Fez logo três golos no primeiro treino"

Avançado cumpriu parte da formação no Águias de Alvite, um dos parceiros do clube da Luz. Os guerreiros viram-no e aproveitaram. Decisivo em Barcelos, Vitinha impressionou com um hat trick numa sessão de captações em Braga. "Foi um processo semelhante ao do Pedro Neto", contou o técnico José Carvalho Araújo

A vasta base de dados do Benfica incluiu durante muito tempo o nome de Vítor Oliveira. É o mesmo Vitinha (o nome de guerra que adotou mais recentemente), de 21 anos, que se estreou em Barcelos a marcar na principal liga portuguesa, abrindo alas para um precioso triunfo do Braga sobre o Gil Vicente, num jogo em que valeu, acima de tudo, a eficácia, tanto a defender como a atacar.

Ora, foi precisamente a pontaria do avançado, ainda com 17 anos e oriundo do Águias de Alvite (clube de Cabeceiras de Basto), um dos parceiros do clube da Luz na rede de escolas de futebol, que impressionou o técnico José Carvalho Araújo, então nos juniores, numa sessão de captações.