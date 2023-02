Racic não valoriza resultado do clássico: "Primeiro pensamos em nós"

Declarações do médio do Braga, no final do encontro com o Marítimo (1-2), da 20ª jornada da Liga Bwin

Reação ao triunfo: "Foi um jogo muito difícil, mas somamos três pontos muito importantes para continuarmos o que queremos. Estou muito feliz por ajudar a equipa. Queria agradecer ainda aos nossos adeptos que estiveram aqui."

Filme do encontro: "Sofremos o primeiro golo, depois despertámos e conseguimos a reviravolta antes do intervalo. No balneário falámos, corrigimos algumas coisas e estivemos muito melhor."

Resultado do Sporting-FC Porto: "Somos Braga. Primeiro pensamos em nós e só dependemos de nós. Agora temos a Fiorentina e vamos ver o que acontece."