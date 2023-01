"Racic foi um dos segredos do sucesso do Braga frente ao Benfica"

Surpresa no 4x2x3x1 para caçar o Benfica, Racic conferiu "equilíbrio" ao meio-campo do Braga, juntamente com Al Musrati. António Conceição elogia a perspicácia do técnico Artur Jorge.

O meio-campo vitaminado por Racic deu ao Braga o vigor necessário frente ao Benfica, abatido na Pedreira ao fim de 29 jogos oficiais esta época.

Ex-selecionador dos Camarões, António Conceição entende que o sérvio, que não era titular desde outubro, se revelou uma "peça-chave no plano de jogo traçado por Artur Jorge", tanto pela consistência defensiva, como pela facilidade com que lançava os companheiros. "Racic foi um dos segredos do sucesso do Braga. Esteve excelente a combinar com Al Musrati. Juntos, deram grande equilíbrio à equipa na fase defensiva e também na fase ofensiva", detalhou.

Considerando que a "alteração do sistema tático (de 4x4x2 para 4x2x3x1) foi uma aposta ganha" por Artur Jorge, o treinador português também registou com agrado a colocação de André Horta em zonas mais adiantadas do terreno de jogo, tendo Racic e Al Musrati na retaguarda.

"Essa linha de três funcionou em pleno em 4x2x3x1. Por vezes, mais vale ter um jogador dinâmico e móvel no meio-campo do que dois avançados com pouca mobilidade ou com pouco jogo para fazer a diferença entre os centrais da equipa adversária", observou António Conceição, embora certo de que o 4x4x2 vai manter-se como principal matriz do jogo dos arsenalistas.

"Esse sistema vai continuar a ser determinante noutros jogos. Frente ao Benfica, o Artur Jorge leu muito bem o que tinha pela frente e teve a feliz ideia de alterar, com a equipa a jogar de forma muito determinada e sempre com equilíbrio. Como resultado disso, houve muito Braga e viu-se um Benfica muito frouxo, mas por mérito do Braga", avaliou.

Impressionado com os desempenhos "de todos", o ex-treinador do Braga B tem "dificuldades" em escolher aquele que foi o melhor em campo e só destaca Ricardo Horta "pelos dois golos que apontou." "Os jogadores interpretaram muito bem a estratégia traçada para o jogo. Do guarda-redes Matheus, que até teve influência no terceiro golo, ao avançado Abel Ruiz, todos estiveram perfeitos", referiu.

Acessível por cinco milhões

A continuidade de Racic no Braga dependerá muito de uma utilização regular na equipa e de um investimento significativo.

De volta a Portugal esta época, depois de ter representado o Famalicão em 2019/20, o médio de 24 anos (presente no Mundial do Catar pela seleção da Sérvia) foi emprestado pelo Valência até ao fim de junho, com opção de compra de cinco milhões de euros.

"Estou muito feliz por representar este grande clube. Não pensei em mais nada quando me falaram desta possibilidade", declarou Racic, em setembro.