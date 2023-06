Racic despede-se do Braga: "Independentemente de continuar ou não..."

Médio sérvio estava no Minho emprestado pelo Valência.

Uros Racic deixou uma mensagem em jeito de despedida do Braga. O médio internacional sérvio está de regresso ao Valência, depois do empréstimo ao clube minhoto.

"Independentemente de continuar ou não na próxima época no Braga, quero agradecer a toda a gente por este ano fantástico e dizer que o Braga estará para sempre no meu coração", escreveu o ex-jogador do Famalicão.

"Depois de uma longa temporada, chegam as férias. Vou aproveitar este tempo da melhor forma, para recarregar baterias depois de uma época muito exaustiva. Gostaria de aproveitar este momento para agradecer a todos os nossos adeptos, aos meus colegas de equipa e a todas as pessoas que nos ajudaram do ponto de vista médico. A todas as pessoas que nos apoiaram incondicionalmente durante o ano, obrigado. Olhando para trás, posso dizer que foi uma época de sucesso para o clube. Garantimos a oportunidade de chegar à Liga dos Campeões e disputamos a final da Taça de Portugal. Gostaria de ter ganho estes troféus mas, apesar de tudo, sinto-me satisfeito como tudo o que fizemos ao longo do ano", acrescentou.

Pelo Braga, Racic realizou 38 jogos e apontou quatro golos.

