Bruno Rodrigues revela que no balneário arsenalista reina o pensamento de a equipa fazer melhor em todas as competições. O central mais novo do plantel comandado por Artur Jorge olha para 2022/23 com a ambição de querer jogar mais, tentando subir na hierarquia depois da saída de David Carmo para o FC Porto.

O Braga parte para a nova temporada com o objetivo de fazer melhor do que em 2021/22 em todas as competições. É esse o mote que está instalado no balneário, sob a liderança de Artur Jorge, o que abre caminho para a equipa melhorar o quarto lugar no campeonato e, sobretudo, fazer um percurso mais longo nas taças.

No plano europeu fica também em aberto a chegada às meias-finais, isto depois de a equipa de Carlos Carvalhal ter caído nos "quartos" na última edição da Liga Europa.

O caderno de encargos do Braga foi exposto por Bruno Rodrigues, 21 anos, que tenta também subir na hierarquia de centrais.

"O meu objetivo é tentar fazer melhor do que na época passada, é assim que estou a pensar. Em termos coletivos, a situação é a mesma, não há outra maneira de pensar. Na época passada não ganhámos nenhuma taça, mas nas últimas três ganhámos uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga. Queremos estar presentes nas finais e vamos tentar ganhar taças. É o que queremos e também é o que os adeptos pretendem. É disto que o clube vive e a preparação está a ser feita nesse sentido", analisou o central, que na última temporada foi utilizado em 18 jogos, num total de 1014 minutos em campo, repartidos por Liga Bwin, Liga Europa e Taça de Portugal.

Natural do Barreiro, Bruno Rodrigues vai cumprir a sexta época no Minho e parte com a expectativa de poder jogar mais tempo, num sector que foi alvo de retoques com a entrada do francês Niakaté, contratado para render David Carmo. "Já fizemos coisas boas, mas temos de tentar fazer ainda melhor. É essa mentalidade que faz com que o clube e os jogadores cresçam."