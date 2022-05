"Quem sabe se o António Salvador resolve ir buscar-me para ajudar o Artur Jorge..."

Fransérgio, à esquerda, com a camisola do Bordéus

Fransérgio admite adaptação difícil ao futebol francês.

A primeira época em França não deixou Fransérgio totalmente satisfeito. O médio desconhece se vai manter-se ao serviço do Bordéus e admite qualquer cenário, incluindo regressar a Braga.

"Tenho o clube no coração. Quem sabe, depois de ler esta entrevista, se o António Salvador resolve ir buscar-me para ajudar o Artur Jorge", gracejou, embora sublinhando que o seu futuro está dependente dos desígnios do Bordéus. "Terei de me apresentar no dia 23 de junho. Se vou ficar ou não, não sei... Não tive uma adaptação muito boa", suspirou.

Leia a entrevista completa com Fransérgio: