Quatro meses depois de chegar a Portugal, Serdar tem estreia na equipa A à vista

Central de 19 anos está apontado ao jogo com o Paços, faltando saber se atuará de início ou se será lançado a partir do banco.

Quatro meses depois de ter chegado a Portugal, o central turco Serdar Saatçi prepara-se para fazer a estreia com a camisola do Braga. O cenário está apontado para o jogo com o Paços de Ferreira, domingo, na última jornada do Grupo D da Taça da Liga, faltando saber se o jogador alinhará de início ou se será lançado a partir do banco. Serdar é o único reforço ainda por estrear.

Do lote de reforços contratados pela SAD para esta temporada, Serdar Saatçi é o único por estrear ainda. O ex-jogador do Besiktas custou 1,5 milhões de euros e é visto como aposta de futuro.

Com 19 anos, o defesa turco, que alinhava no Besiktas, assinou pelo Braga em cima do fecho do mercado de verão, num negócio feito por 1,5 milhões de euros. O vínculo é válido até junho de 2027 e no contrato há uma cláusula de rescisão no valor de 40 milhões de euros.

Visto como aposta de futuro, Serdar ainda está num processo de adaptação ao futebol português, daí que não tenha sido uma aposta imediata, tanto mais que Artur Jorge tem dado preferência às utilizações de Tormena, Niakaté e Paulo Oliveira, por esta ordem.

O central turco contabiliza apenas dois jogos, ambos na equipa B. Esteve três vezes no banco na equipa principal

O facto de esta ser a primeira experiência do jogador fora da Turquia e de ter dificuldades com a língua portuguesa levou a que a estrutura do futebol não apressasse a estreia do internacional sub-21. Agora, numa altura em que o Braga já está apurado para os quartos de final da Taça da Liga, o jogo frente ao Paços de Ferreira surge como cenário ideal para lançar o central.

A primeira experiência competitiva de Serdar pelo Braga, ao serviço da equipa B, durou 21 minutos; foi expulso com vermelho direto no jogo com o Fafe, em outubro

Chamado três vezes à equipa principal, embora não tenha saído do banco nos jogos com o Malmo e Union Berlin, na Liga Europa, e Trofense, na Taça da Liga, Serdar apenas foi utilizado na equipa B, com 111 minutos repartidos entre os duelos com o Fafe (acabou expulso aos 21") e Sanjoanense, ambos a contar para a Liga 3.