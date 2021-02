"Quando há seleções o Paulo Fonseca fica sozinho..."

Treinador do Braga vê muita qualidade na formação romana e diz ser importante o Braga ficar dentro da eliminatória para a visita a Itália.

Análise à Roma: "Vamos defrontar uma grande equipa. Basta ver que quando há paragens internacionais para as seleções, no caso da Roma o treinador fica sozinho. É aí que vemos a qualidade da equipa, com 18 internacionais A. Mas a Roma tem mais do que isso, tem qualidade coletiva e tem um treinador muitíssimo bom, que incute uma identidade própria às suas equipas através de uma dinâmica ofensiva muito forte. É verdade também que a Roma tem sofrido golos, fruto de oscilações na defesa. Estão muito bem posicionados na Serie A e são uma equipa de topo europeu".

Missão do Braga: "A nossa equipa tem um grande caráter e tem jogadores que querem progredir e aspirar ao topo do futebol. Além do caráter, a nossa equipa tem qualidade e apresenta uma identidade de jogo boa. Fruto do calendário, há dois meses que não fazemos um treino aquisitivo. A equipa tem sobrevivido às contrariedades, entre lesões e saídas, e com uma grande abnegação. Vamos jogar olhos nos olhos da Roma com a ideia de seguirmos em frente. Queremos ficar dentro da eliminatória para o segundo jogo".

Braga nos jogos grandes: "Além do Leicester, no qual demos uma resposta excelente no segundo jogo com uma atuação espectacular, já jogámos contra Benfica, Sporting, FC Porto, estando este último adversário na Liga dos Campeões. E em nenhum desses jogos, à exceção do Leicester em Inglaterra, houve falta de equilíbrio. O nível motivacional está muito elevado e a equipa está pronta. Não estamos cansados".

Potencial vantagem de Paulo Fonseca: "Da mesma forma que nós sabemos como joga a Roma, eles também nos conhecem. Não me parece que haja alguma vantagem pelo facto de o Paulo Fonseca ter treinado o Braga. São duas equipas boas. Não estou a ver a Roma a defender, porque tem uma matriz ofensiva, e o Braga também nunca defende em nenhum jogo".