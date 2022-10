Puxar pela equipa é a praia de Artur Jorge: "Lembro-me de que nos dava umas duras"

Ex-companheiro Zé Nuno Azevedo acredita que o técnico vai carregar nos incentivos para reabilitar a equipa, após o desaire no Dragão.

Só muito excecionalmente é que o Braga da década de 1990 acumulava triunfos sucessivos. Por essa altura, Artur Jorge envergava a braçadeira de capitão e nunca se conformava com os maus resultados.

Chegava a ser irascível no balneário, mas o tempo deu-lhe experiência para perceber quando é que o grupo precisava de ser chamado à razão num clima de paz. Na opinião do ex-companheiro Zé Nuno Azevedo, o técnico está agora mais do que habilitado para passar as mensagens adequadas à equipa na ressaca de uma derrota pesada no Dragão, frente ao FC Porto.