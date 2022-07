"PSG? Não há parceria nenhuma. Houve a possibilidade de o Braga trazer dois jogadores"

Declarações de António Salvador, presidente do Braga, em conversa com os jornalistas esta terça-feira.

Braga vai fazer uma parceria com o PSG? "O Braga nunca será satélite de nenhum clube em Portugal nem no estrangeiro. Tracei um caminho muito claro para o clube no sentido de que este seja independente de todos. Na construção da cidade desportiva, o Braga vai gastar 45 milhões de euros e todo esse investimento vem do clube. Não há parceria nenhuma, não vamos fazer parceria nenhuma com o PSG. Houve a possibilidade de o Braga trazer dois jogadores do PSG, um jornal francês é que se lembrou de falar de uma parceria."