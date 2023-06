Promessa do Grémio reforça equipa B do Braga

Kauan Kelvin vai custar um milhão de euros e vem para a equipa B

Kauan Kelvin, médio-ofensivo de 18 anos do Grêmio, estará a caminho de Portugal, deve viajar já esta quarta-feira, segundo notícias que chegam do Brasil, para representar o Braga, embora com destino ao Braga B, num processo que deve envolver o custo de 1 milhão de euros.

O interesse do Braga no jogador que era considerado um dos grandes craques da base do clube de Porto Alegre já tinha sido conhecido no passado e acabou mesmo por resultar em casamento, tendo Kauan Kelvin recusado renovar pelo Grêmio.

O atleta somou duas aparições pela primeira equipa do tricolor em 2023, atuando no Gaúcho, depois de ter sido peça de grande brilhantismo em 2022 nos sub-20 com 12 golos em 27 jogos.