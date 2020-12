"Primeiro lugar? O mais importante, em função do calendário, é a qualificação"

Carlos Carvalhal fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo da Liga Europa com o Zorya.

Sentimento depois da derrota com o Belenenses SAD: "Sinto-me muito orgulhoso e satisfeito com os meus jogadores pelo trabalho que têm desenvolvido. Os acidentes acontecem a todas as equipas, não é só em Portugal. Temo-nos batido muito bem em todas as competições: estamos bem classificados na Liga, ainda estamos na Taça de Portugal e vamos discutir a Final Four da Taça da Liga. E em relação à Liga Europa, sempre disse que tínhamos pela frente um grupo muito equilibrado e que teríamos de lutar até ao fim. Enganei-me porque conseguimos o apuramento uma jornada antes disso. Isso faz de mim um treinador muito orgulhoso num contexto muito difícil, com jogos de três em três dias".

Notas que tirou do jogo com o Zorya na Ucrânia: "É uma equipa muito boa. Bateu o AEK por 3-0 e nos últimos jogos tem vencido de forma confortável. É uma equipa mais equilibrada, sobretudo na defesa. É uma equipa ainda melhor. Tem uma forma de jogar muito particular, projetando muito os laterais. Os jogadores do meio campo são de elevada qualidade e os dois avançados têm grande mobilidade e capacidade técnica. São de elevada produção ofensiva e isso causa dificuldades aos adversários, que têm de se bater contra dois pontas de lança e mais dois laterais muito abertos. Teremos de aproveitar ao máximo os pontos fracos do Zorya, sabendo-nos resguardar devidamente. Teremos de anular os pontos fortes, que são muitos, e explorar os seus pontos fracos".

A hipótese de terminar em primeiro lugar no grupo: "O mais importante, em função do calendário, é a qualificação. E isso já está conseguido. Se pudermos aliar a isso o primeiro lugar, vamos fazê-lo. Não estamos dependentes só de nós, mas vamos fazer o nosso papel, vencendo o jogo. Seremos uma equipa determinada e muito atenta, porque este adversário é muito perigoso. Já no passado nos eliminou. Depois veremos o que pode acontecer. Se acontecer, fantástico. Caso contrário, a minha satisfação já é grande, até porque já batemos o borrego de bater uma equipa ucraniana. Mas dependemos de terceiros nisso do primeiro lugar no grupo".

Reação à derrota no Jamor: "Apostamos sempre em ganhar todos os jogos e amanhã não será diferente, seja contra quem for. Os que não ganhámos não foi por falta de atitude. A jogar com dez, depois de termos jogador num relvado hiper-pesado, passado três dias jogámos noutro relvado pesado. Acabámos a pressionar o adversário na tentativa de ganhar. Na visão do adepto, se calhar o mais importante é o resultado, para mim não. Tenho de estar orgulhoso com a reação da equipa na segunda parte, com a vitalidade que demonstrou, a empurrar o adversário para trás. É sinal de força e de que estamos preparados para dar uma resposta forte já amanhã".

Castro de fora da convocatória: "Vou olhar para o plantel e, posição por posição, vou escolher os melhores para ganhar este jogo. O Esgaio está castigado e o Castro jogou com algum sacrifício nas últimas duas partidas, especialmente na última. Também não está convocado. Necessita urgentemente de descansar. Dentro de cada posição, jogarão os melhores, percebendo sempre que cada jogo é uma oportunidade. E os jogadores já sabem isso. É uma oportunidade para praticarmos bom futebol e ganhar".