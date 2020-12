Presidente do Braga elogia Carvalhal e atira: "Difícil não é chegar à Europa de vez em quando..."

António Salvador fez balanço de 2020 na newsletter do Braga.

Numa edição especial da newsletter do Braga, António Salvador fez um balanço do ano de 2020 e lançou elogios em várias direções, nomeadamente na do treinador Carlos Carvalhal, além de destacar diversos feitos alcançados por atletas arsenalistas ou pelo próprio clube.

Sobre o técnico, que assumiu o leme da equipa no último verão, o presidente do emblema minhoto destaca o caráter ambicioso.

"Para esta temporada, contratamos um treinador que encaixa perfeitamente na filosofia do Braga. Ambicioso, focado, apaixonado pelo clube e pela cidade, o mister Carlos Carvalhal está a fazer um trabalho de grande importância neste contexto de constante crescimento que todos desejamos para o Braga. Contruímos um grupo extremamente unido, solidário, capaz de enfrentar todas as tempestades com a coragem e a determinação de autênticos 'Gverreiros'. Os resultados falam por si: estamos em todas as frentes e ambição é algo que está bem presente neste grupo de trabalho. Aliás, a exibição com o Boavista, após uma semana atípica, não deixa margem para equívocos: ganhar, jogo a jogo, sempre", assinala António Salvador, que frisa a conquista da Taça da Liga, em janeiro, e novo apuramento para as competições europeias, no caso a Liga Europa:

"No futebol conquistamos a Taça da Liga em pleno Estádio Municipal, algo ambicionado por todos nós, pela cidade e pela região. No campeonato garantimos o 3º lugar e o merecido acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, competição na qual já construímos um legado, fruto da nossa presença contínua em grandes palcos. Aliás, difícil não é chegar à Europa de vez em quando; difícil é, todos os anos, assumir o objetivo de lá chegar e permanentemente alcançá-lo! É um grande desafio, admitimos. Mas é a única forma que sabemos e queremos trabalhar neste clube", refere o líder dos bracarenses, que aponta a cinco "produtos" da formação do clube - Trincão, David Carmo, Francisco Moura, Rodrigo Gomes e Bruno Rodrigues -, vincando o investimento na segunda fase da Cidade Desportiva.

"E mais assegurados ficarão os tempos vindouros no momento em que as obras da 2ª fase da Cidade Desportiva - iniciadas em julho deste ano - estiverem concluídas (finais de 2021). Num período marcado por todas as adversidades supracitadas, o Braga voltou a mostrar a força e organização da sua estrutura, ao investir cerca de 20 milhões de euros numa obra que terá importância capital para o crescimento do clube, tanto no que diz respeito ao futebol profissional como a todas as modalidades", acrescenta Salvador.